Cumhurbaşkanlığı cephesinden Minguzzi davasından çıkan karara ilk yorum

İstanbul Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

2 SANIĞA 24 YIL HAPİS, 2 SANIĞA BERAAT

Mahkeme, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'yi 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırırken, 'yardım etme' suçundan yargılanan 2 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SARAL: YASALAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ, CEZALAR YENİDEN DÜZENLENMELİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, mahkemenin kararını açıklamasının ardından davaya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Toplum vicdanı hâlâ sızlıyor!" diyen Saral, "Yasalar gözden geçirilmeli, cezalar yeniden düzenlenmeli. Devletin şefkat eli mazluma, demir yumruğu zalime uzanmalı!" ifadelerini kullandı.

"BU MİLLETİN VİCDANI BU CEZAYI KABUL ETMEZ"

Saral, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu mudur adalet? Bir gencin hayatını alan canilere 24 yıl ceza! Bir ömür çalındı, ama verilen ceza ömrün gölgesi kadar bile değil. Devlet elbette gereğini yaptı, mahkeme hükmünü verdi… Ama toplum vicdanı hâlâ sızlıyor! Bu kadar kolay mı bir canın bedeli? Bu milletin vicdanı bu cezayı kabul etmez! Adalet, sadece dosya kapatmak değil; caydırmak, korumak, önlemek demektir. Yasalar gözden geçirilmeli, cezalar yeniden düzenlenmeli. Devletin şefkat eli mazluma, demir yumruğu zalime uzanmalı!"