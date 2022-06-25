Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve çevredekilere hakaret eden iki kardeşe vatandaşlardan tekme tokat dayak - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve çevredekilere hakaret eden iki kardeşe vatandaşlardan tekme tokat dayak

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alkollü olduklarını öğrenilen iki kardeş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve çevredekilere hakaretler yağdırdı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, iki kardeşi tekme tokat dövdü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken iki kardeş de polis tarafından gözaltında alındı.

Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde geldikleri motosikleti park eden ve alkollü oldukları ileri sürülen B.T. ile kardeşi D.T. arasında ile motosikleti kimin kullanacağı konusunda tartışma çıktı.

Kardeşlerden biri motosiklete binerken, diğeri ise motosikletten inip bir anda sokak ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevredeki vatandaşlara hakaret etmeye başladı.

Daha sonra motosiklete binen iki kardeş hareket ederken, bir vatandaş ise duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine tekrar motosikletten inen kardeşlerden birinin, tepki gösteren vatandaşa saldırması üzerine çevredeki diğer vatandaşlar da olaya dahil oldu.

Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret eden iki kardeşe vatandaşlardan tekme tokat dayak

Duruma tepki gösteren kalabalık, iki kardeşi tekme- tokat dövdü. Daha sonra araya giren bazı vatandaşlar, darbedilen kardeşleri bölgeden uzaklaştırdı. İki kardeşin vatandaşlar tarafından darbedilme anları ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret eden iki kardeşe vatandaşlardan tekme tokat dayak

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, B.T. ile kardeşi D.T.'yi gözaltına aldı. B.T. ile kardeşi D.T. hakkında savcının talimatıyla, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Toplumun huzurunu bozma' suçlarından işlem başlatıldı. İki kardeşin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret eden iki kardeşe vatandaşlardan tekme tokat dayak

Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - 3. Sayfa

Recep Tayyip Erdoğan 3. Sayfa Haberler

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