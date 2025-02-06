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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Saat tam 04.17'de paylaşım yapan Erdoğan "Yitirdiğimiz 53 bin 537 kardeşimizin her birine yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehirlerimiz tam olarak ayağa kalkana kadar emekle, alın teriyle, çelik bir iradeyle inşa ve ihya hamlemize devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"YİTİRDİĞİMİZ KAREŞLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET NİYAZ EDİYORUM"

Depremin yaşandığı saat 04.17'de paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Hepimizi derinden sarsan, yüreğimizde büyük yaralar açan, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci seneidevriyesinde, yitirdiğimiz 53 bin 537 kardeşimizin her birine yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabrıcemil diliyorum. İlk günden beri devlet ve millet olarak "bir oluruz" dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik. Bundan sonra da şehirlerimiz tekrar tam olarak ayağa kalkana kadar emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle inşa ve ihya hamlemize devam edeceğiz.

"RABB'İM ÜLKEMİZİ VE MİLLETİMİZİ BÖYLESİ AFETLERDEN MUHAFAZA BUYURSUN"

Sardığımız yaraları inşallah tam olarak iyileştirene, tüm vatandaşlarımız güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşana kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz. Toprağa verdiğimiz canlarımızın aziz hatıralarını âminlerle, Fatihalarla, Yasinlerle, dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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