Çubuk'ta Personel Servisi ile Canlı Hayvan Yüklü Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde personel servisi ile canlı hayvan yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralıların durumu iyi, polis inceleme başlattı.

Personel servisi ile canlı hayvan yüklü kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde personel servisi ile canlı hayvan yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Şabanözü-Çubuk yolu Akkuzulu Kavşağı'nda sabah 10.00 sıralarında kaza meydana geldi. Şabanözü yolunda hareket halindeki Abdullah E.'nin kullandığı 18 DE 177 plakalı hayvan yüklü kamyonetle, kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Hasan D. yönetimindeki 06 S 25313 plakalı servis minibüsü trafik lambalarının olduğu kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis aracı orta refüje yan yattı. Kamyonet yan devrilirken içindeki 8 adet büyükbaş hayvanlar ise yola savruldu. Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Fatih D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan hayvanlar ise kesimhaneye götürüldü.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NESLİHAN DEMİRER - 3.Sayfa
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