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Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

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"Cübbeli Ahmet"in kızının çakarlı lüks cipiyle trafikte kural tanımadığı görüntüler büyük tartışma yaratmıştı. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Cübbeli Ahmet "Kızımın yaptığı yanlış ama çakarlı aracın zekatı veriliyor. DEM'li bir gazetecinin paylaşımlarıyla gündeme geldi bu konu, FETÖ'nün parmağı olmasa o video 5 milyon izlenmezdi. 5 binden fazla tehdit geldi" dedi.

İstanbul'da lüks bir cipte tek başına seyahat bir kadının aracına çakar takıp trafikte kural tanımadığı görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı.

CÜBBELİ AHMET'İN KIZI ÇIKTI

Trafikte dönülmeyen yerden döndüğü ve lüks cipine taktığı çakarla tepkilerin odağına yerleşen genç kadının ise Cübbeli Ahmet'in kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu ortaya çıkmıştı.

"DEM'Lİ GAZETECİNİN PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEM OLDU"

Konuyla ilgili katıldığı Habertürk TV yayınında ilk kez konuşan Cübbeli Ahmet "Kızımın yaptığı yanlış ama çakarlı aracın zekatı veriliyor. Kızıma söylenenler özel hayata saldırı. DEM'li bir gazetecinin paylaşımları sonrasında konu gündeme geliyor, kızımın o videosunun 5 milyon izlenmesini sağlayan FETÖ'dür" ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN'IN ÇAĞRI YAPACAĞI GÜN SERVİS EDİLDİ"

Cübbeli şöyle devam etti; "Pazartesi günü bunu biri çekmiş ve tam da Öcalan'ın çağrı yapacağı günde servis etmiş. Dünyada bile ses getirmiş, bunun FETÖ'nün parmağı olmadan yaşanması mümkün değil. Tamam burada bir suç var ve cezası kesilmiş, verilmiş çakarın cezası falan.

"5 BİNDEN FAZLA TEHDİT GELDİ"

Tam da 28 Şubat, bir başörtülünün cipte görüntülenmesi... 'Sizi AK Partili zenginler, sizi bilmem neler' diye hakaretler saydırdılar. 5 binden fazla tehdit geldi. Torunların arabaya binecek cesareti kalmamış. Böyle bir linç olmamalı. 'Biraz mütevazı yaşayın' gibi tenkitler olabilirdi ben de bunu kabul edebilirdim ama sövmek, saymak, tehdit etmek anlaşılır gibi değil."

Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

sizin gelmisinzi gecmsnizi ...

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Haber YorumlarıMehmet Varol:

yav cübbeli dini kullanarak işinizi yürütüyorsun. yav yazık milleti dinden soğuttunuz

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Haber YorumlarıHaydar senkal:

Kan bayulgene bak . Nerdeyse onunde egilip bu soruyu sordugum icin affet diye yalvaracak

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Haber Yorumlarımrx clay:

Şimdi biz bu habere inanarak dem partinin aklına uyup fetö ile işbirliği mi yapmış olduk anlamadım ki.. Ayrıca çakarın ücreti neymiş yani ücretini ödeyen herkese serbest mi?

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Haber YorumlarıMevlüt:

Boşver hoca, canını sıkma, sebiliyorsun

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