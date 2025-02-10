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Cübbeli Ahmet, 'Diyanet İşleri'ne çok önemli ihtar' diyerek konuştu: O söz camide nasıl durabiliyor?

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından bir kabirde yer alan sözün 'şirk' anlamına geldiğini belirterek; Diyanet İşleri Başkanlığı'na çağrıda bulundu.

Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Mevlana'nın annesi Mümine Hatun'un türbesinde yer alan bir sözün şirk anlamına geldiğini öne sürerek; Diyanet İşleri Başkanlığı'na çağrıda bulundu.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Ünlü yayınladığı videoda Karaman'da bulunan Mevlana'nın annesi Mümine Hatun'un türbesindeki bir beyitin 'şirk' anlamına geldiği öne sürdü.

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA İHTAR"

Söz konusu beyitin kaldırılması için Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvurduğu belirten Ünlü, "Geçenlerde Karaman'da bulunan Hazreti Mevlânâ'nın şerefli validesi Mümine Sultan annemizin kabr-i şerîfini ziyâret ettikten sonra orada bulunan bazı arkadaşlar bana sandukanın üstünde yazılı bir beyit olduğunu söylediler ve o beytin bazı lafızlarını okudular" ifadelerini kullandı.

Videosunu da "Diyanet İşleri Başkanlığı'na çok önemli bir ihtar" başlığıyla yayınlayan Ünlü, "Benim bundan tüylerim diken diken oldu ve: "el fazı küfürdendir, bunu söyleyen, okuyan, inanan müşrik olur" diyerek tepki gösterdim. Onlar da bu hususta birkaç yerlere şikayetçi olduklarını velakin Diyanet ve Kültür Bakanlığı arasında kalan bu olayın çözülemediğini bildirdiler.

Ben de geçenlerde Kariye Camii Şerîfi'nin üst duvarlarında karşılıklı iki haçın üstünün kapatılmadığını gördüğüm zaman tebliğde bulunduğum gibi bu hususta da Diyanet'e ve Kültür Bakanlığı'na uyarıda bulunuyorum" diye yazdı.

Cübbeli Ahmet, 'Diyanet İşleri'ne çok önemli ihtar' diyerek konuştu: O söz camide nasıl durabiliyor?
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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