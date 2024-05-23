Çorum Mecitözü merkezli 4.4 büyüklüğündeki deprem Amasya'da da hissedildi
Çorum Mecitözü merkezli 4.4 büyüklüğündeki deprem, komşu il Amasya'da da hissedildi. AFAD verilerine göre, deprem 13 kilometre derinlikte meydana geldi ve 2 saniye sürdü. Vatandaşlar panikle evlerinden çıkarak sokaklara aktı. AFAD Amasya İl Müdürlüğü, depremden etkilenen binaların tespiti için çalışmalara başladı.
Çorum Mecitözü merkezli 4.4 büyüklüğündeki deprem komşu il Amasya'da da hissedildi.
Afad verilerine göre, yerin 13 kilometre derinliğinde yaşanan deprem 2 saniye sürdü. Paniğe kapılan vatandaşlar evlerden sokaklara çıktı. AFAD Amasya İl Müdürlüğü depremden etkilenen bina olup olmadığı konusunda çalışma başlattı. - AMASYA