Çorum Mecitözü merkezli 4.4 büyüklüğündeki deprem Amasya'da da hissedildi

Çorum Mecitözü merkezli 4.4 büyüklüğündeki deprem komşu il Amasya'da da hissedildi.

Afad verilerine göre, yerin 13 kilometre derinliğinde yaşanan deprem 2 saniye sürdü. Paniğe kapılan vatandaşlar evlerden sokaklara çıktı. AFAD Amasya İl Müdürlüğü depremden etkilenen bina olup olmadığı konusunda çalışma başlattı. - AMASYA