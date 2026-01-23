Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti
Çorum'un Değirmendere köyünde hayvan yemliği hazırlarken düşerek hayatını kaybeden 40 yaşındaki İlyas Bilgin'in cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çorum'da 40 yaşındaki vatandaş, hayvanlar için yem hazırladığı sırada dengesini kaybederek düştüğü makinede hayatını kaybetti.
Olay, Merkez ilçeye bağlı Değirmendere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki İlyas Bilgin, hayvanlar için yem hazırladığı sırada dengesini kaybederek yem karma makinesinin içine düştü. Bilgin'den bir süre haber alamayan eşi, samanlığa gittiğinde kocasının cansız bedeniyle karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bilgin'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM