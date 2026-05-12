Osmancık'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen F.Ç.'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, üzerinde alınan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Osmancık Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklandı. - ÇORUM

