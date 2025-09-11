Çorum'da Tır Sürücüsü Araçta Ölü Bulundu

Çorum'da bir tır sürücüsü akaryakıt istasyonunda park halindeki aracında ölü olarak bulundu.

Olay, Çorum- Samsun karayolu üzerindeki Elvançelebi Köprüsü mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda park halinde bulunan bir tırın uzun süredir hareket etmediğini fark eden görevliler, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü Sezer Şahin'i (39) araçta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şahin'in cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM