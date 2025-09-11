Haberler

Çorum'da Tır Sürücüsü Araçta Ölü Bulundu

Çorum'da Tır Sürücüsü Araçta Ölü Bulundu
Çorum-Samsun karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki tırında 39 yaşındaki sürücü Sezer Şahin ölü olarak bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da bir tır sürücüsü akaryakıt istasyonunda park halindeki aracında ölü olarak bulundu.

Olay, Çorum- Samsun karayolu üzerindeki Elvançelebi Köprüsü mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda park halinde bulunan bir tırın uzun süredir hareket etmediğini fark eden görevliler, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü Sezer Şahin'i (39) araçta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şahin'in cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
