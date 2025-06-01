Çorum'da polise mukavemette bulunan 3 kişi tutuklandı

ÇORUM - Çorum'da tekel bayisinde bir kişiyi darp ettikten sonra polis ekiplerine mukavemette bulunan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.K., B.U., C.S. ve S.S. isimli şüpheliler, tekel bayisinde bir şahsı darp ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şahıslar kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken, gözaltı işlemi sırasında ekiplere mukavemette bulunarak kamu malına da zarar verdikleri öğrenildi. Şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan, şüphelilerden B.U., C.S. ve F.K. tutuklanırken, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, tutuklanan şüphelilerden C.S.'nin farklı suçlardan arandığı olduğu öğrenildi.