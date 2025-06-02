Çorum'da polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı

Çorum'da tekel bayisinde bir kişiyi darp ettikten sonra polis ekiplerine mukavemette bulunmaktan gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çorum Bahabey Caddesi'nde F.K., B.U., C.S. ve S.S. isimli şüpheliler, tekel bayisinde bir şahsı darp ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

POLİSE MUKAVEMET ETTİLER

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şahıslar kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken, gözaltı işlemi sırasında ekiplere mukavemette bulunarak kamu malına da zarar verdikleri öğrenildi.

TUTUKLANMALARINA KARAR VERİLDİ

Şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden B.U., C.S. ve F.K. tutuklanırken, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan tutuklanan şüphelilerden C.S.'nin farklı suçlardan arandığı öğrenildi.