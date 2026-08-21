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Alaca'da Motosikletli, U Dönüşü Yapan Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

Alaca'da Motosikletli, U Dönüşü Yapan Otomobile Çarptı: 1 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde, U dönüşü yapmak için manevra yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen sürücü için kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, U dönüşü yapmak için manevra yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Zile Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan B.A. idaresindeki 19 AEK 268 plakalı motosiklet, U dönüşü yapan A.G. yönetimindeki 19 AFM 734 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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