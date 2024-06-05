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Çorum'da okul basan yabancı uyruklu veli, okul müdürünü zincirle darbetti

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Çorum'da bir okulda fenalaşan öğrenci için ambulans çağıran okul müdürü ve okul görevlisi, öğrencinin durumuyla ilgili bilgi vermedikleri gerekçesiyle okulu basan veli ve veli yakını tarafından zincirle darbedildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum'da yabancı uyruklu 2 şahıs, okul müdürü ve görevliyi okul koridorunda zincirle darp etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul müdürü Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, okul koridorunda bayılan S.D.S. adlı öğrenci için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Okul müdürü, çocuğun ailesini de arayarak durumu bildirdi.

Çorum'da okul basan yabancı uyruklu veli, okul müdürünü zincirle darbetti

OKUL MÜDÜRÜ VE GÖREVLİYE ZİNCİRLİ DARP

Okula gelen ve öğrencinin ambulansla hastaneye gönderilmesine tepki gösteren öğrenci velisi, yanında bulunan erkek şahısla birlikte okul müdürü ile görevli Mehmet Öztürk'ü darp etti. Okul müdürü Ömer Atılgan ile okul görevlisi Mehmet Öztürk, öğrencileri için çağırdıkları ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum'da okul basan yabancı uyruklu veli, okul müdürünü zincirle darbetti

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ayakta tedavi edilen okul müdürü Ömer Atılgan ile okul görevlisi Mehmet Öztürk'ün sağlık durumlarının iyi olduğu, konunun Valilik tarafından titizlikle takip edildiği belirtildi. Öte yandan olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların okul müdürü ve görevliyi darp ettiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Güvenlik Şiddet Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

BiZiM AiLe:

ailesi ile birlikte sinir dışı

79
3
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Dua:

bir gün herkez ümit özdağ haklı diyecek

30
2
yanıtYanıtla
Güven önemlş:

okullara 2 rehberlik olmasın, bir rehberlik bir güvenlik olsun

2
0
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