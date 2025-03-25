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Çorum'da Kömürlükte Yangın Çıktı

Çorum'da Kömürlükte Yangın Çıktı
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Çorum'un Alaca ilçesinde bir binanın bahçe içindeki kömürlükte meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenmedi.

Çorum'un Alaca ilçesinde bir binanın bahçe içerisinde bulunan kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Yıldızhan Mahallesi Kalaba Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki binanın bahçe içerisinde bulunan kömürlükte henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevrede bulunan binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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