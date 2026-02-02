Haberler

6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp Haber Videosunu İzle
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da 6 gündür kayıp olarak aranan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın cansız bedeni, dere yatağında parçalanmış halde bulundu. Kaya'nın cesedinin çöp poşetlerine konulduğu tespit edilirken, kafa kısmına henüz ulaşılamadı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

  • 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın cansız bedeni, parçalanarak çöp poşetlerine koyulmuş şekilde Çatak Tabiat Parkı'ndaki dere yatağında bulundu.
  • Ali Osman Kaya'nın vücudunun kafa kısmı bulunamadı.
  • Kaya'nın ölümüyle ilgili A.F.K. (43) isimli bir şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da 6 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adamın cansız bedeni, parçalanarak çöp poşetlerine koyulmuş şekilde derede bulundu. Yaşlı adamın kafa kısmı bulunamazken, konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

6 GÜNDÜR ARANIYORDU

Edinilen bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi'nde ikamet eden 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'dan, 28 Ocak tarihinde öğlen saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen incelemeler neticesinde, Kaya'nın en son Çatak Tabiat Parkı mevkiinde olduğu tespit edildi. 6 gündür devam eden arama çalışmaları, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından Kaya'nın en son bulunduğu tespit edilen bölgede yoğunlaşıldı.

6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

CESEDİ PARÇALANMIŞ ŞEKİLDE BULUNDU

Arama çalışmalarının 6. gününde AFAD arama kurtarma ekipleri, AFAD gönüllüleri, Çorum İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve STK'lardan oluşan 12 araç, 45 personel ve dron ile iz takip köpekleriyle yapılan çalışmalar neticesinde, Kaya'nın cansız bedeni, parçalanarak çöp poşetlerine koyulmuş şekilde Çatak Tabiat Parkı mevkiindeki dere yatağında bulundu. Bölgede yapılan taramalarda, Kaya'nın vücudunun kafa kısmına ise ulaşılmadı.

6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Kaya'nın ölümüyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Kaya'nın evinden ayrıldıktan sonra 19 AK 799 plakalı araca bindiği tespit edildi. Konuyla ilgili A.F.K. (43) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin bölgedeki inceleme ve kafa kısmının bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca hemen soyunup içine atladı
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı

Aldığı karar koca ülkeyi karıştırdı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Bir gecede 200 koyununu kaybeden vatandaşı ağlatacak sürpriz

Bir gecede 200 koyununu kaybeden vatandaşı ağlatacak sürpriz
10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı

10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı