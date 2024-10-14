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Çorum'da İş Yeri Kurşunlama ve Pazarcı Vurulması Olayında 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Çorum'da İş Yeri Kurşunlama ve Pazarcı Vurulması Olayında 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
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Çorum'da bir tekel bayiinin kurşunlanması ve bir pazarcının silahla vurulması sonucu gözaltına alınan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi. Olaylarda R.A. ve G.A. yaralandı. Polisiye soruşturma devam ediyor.

Çorum'da hafta sonu bir iş yerinin kurşunlanması ve pazarcı esnafının silahla vurulması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz cumartesi günü, ilk olarak Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde tekel bayiine gelen O.K., iş yerine ateş açmış, açılan ateş sonucu R.A. yaralanmıştı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Akşam saatlerinde ise Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan cumartesi pazarına gelen O.K., daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen G.A.'yı silahla vurarak ağır yaralamıştı.

Her iki olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri kısa sürede saldırıyı gerçekleştiren O.K. ve A.Ç.yi 2 adet tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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