Çorum'da genç kadın tartıştığı anne ve babasını bıçakla rehin aldı

Çorum'da genç kadın, tartıştığı anne ve babasını evde bıçakla rehin aldı. Eşyalara zarar verip camları kıran kadın, polis ekiplerinin uzun süren çabalarıyla ikna edildi.

Olay, Kale Mahallesi Mutlu 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki C.Y. ile anne ve babası arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine C.Y., bıçakla anne ve babasını evde rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri C.Y.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından C.Y., anne ve babasını serbest bıraktı. Ailesini serbest bıraktıktan sonra kendisini eve kilitleyen C.Y., polis ekipleri tarafından ikna edilerek evden çıkartıldı.

Olay sırasında evdeki eşyalara zarar verip camı kırdığı öğrenilen C.Y.'nin kolunda, annesinin ise elinde kesikler oluştu. Yaralılara olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kızlarıyla ilgili daha önce uzaklaştırma kararı almak istedikleri öğrenilen anne ve baba, şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti. Şüpheli C.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı