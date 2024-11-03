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Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı
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Çorum'da meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Vali Ali Çalgan olayın ardından açıklama yaptı, yaralıların durumunun iyi olduğunu belirtti.

Çorum Valisi Ali Çalgan, kentteki bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması neticesinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin yaralandığını söyledi. Çalgan, yaralarının sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Osmancık Caddesi'nde Hilal Apartmanı'nda patlama meydana geldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, ardından açıklama yaptı. Çalgan; olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin yaralandığını, yaralılardan 11'inin tedavisinin sürdüğünü, diğerlerininse taburcu olduğunu, kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Vali Çalgan, "İlk belirlemelere göre patlamanın sebebinin doğalgaz olduğu tespiti yapılmıştır. Her türlü araştırma, inceleme yapılmakta. Bina tamamen boşaltıldı. İçerde daha ayrıntılı tespitlerin, incelemelerin yapılması için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını yürütmekte. Arkasından olay yeri inceleme birimlerimiz girecek. Olay her türlü yönüyle araştırılıyor" dedi.

Yaraların süratle sarılacağını, hasar tespitlerinin en kısa sürede yapılacağını ekleyen Çalgan, evleri zarar gören vatandaşların kamu misafirhanelerinde konuk edileceğini belirtti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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