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Çorum'da kahvehaneye kanlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

Çorum'da kahvehaneye kanlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
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Çorum'da adliye binasının yanında yer alan kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Çorum'da adliye binasının yanındaki kahvehaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

2 ÖLÜ, 5 YARALI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

POLİS HER YERDE KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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