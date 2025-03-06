Çorum'da kahvehaneye kanlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

Çorum'da adliye binasının yanındaki kahvehaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

2 ÖLÜ, 5 YARALI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

POLİS HER YERDE KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.