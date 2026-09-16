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Çorum’da balonlar ve uçurtmalar Gazzeli çocuklar için gökyüzüne bırakıldı

Çorum’da balonlar ve uçurtmalar Gazzeli çocuklar için gökyüzüne bırakıldı
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Çorum’un Osmancık ilçesinde, "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" temasıyla Gazze’deki çocuklara destek olmak ve çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla tarihi Koyunbaba Köprüsü’nde bir araya gelen öğrenciler, uçurtma uçurup balonları gökyüzüne bıraktı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" temasıyla Gazze'deki çocuklara destek olmak ve çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla tarihi Koyunbaba Köprüsü'nde bir araya gelen öğrenciler, uçurtma uçurup balonları gökyüzüne bıraktı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda, Çorum'un Osmancık ilçesinde, "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinlikleri kapsamında öğrenciler ilçenin simge yapılarından Koyunbaba Köprüsü üzerinde bir araya geldi. Öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde ellerinde çocuk haklarına vurgu yapan dövizler taşıdı. Miniklerin taşıdığı dövizlerde, "uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın", "eğitim her çocuğun hakkıdır", "çocuklar güven içinde büyümelidir" ve "çocuklar oyun oynamalıdır" mesajları yer aldı. Filistin bayrağının renklerini simgeleyen beyaz, siyah, yeşil ve kırmızı renkli balonlarla alanı dolduran öğrenciler, çalan marşlar eşliğinde balonları gökyüzüne bırakarak, uçurtmalarını rüzgara bıraktı. Düzenlenen etkinlikle, savaş ve çatışmaların çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekilmesi ve Gazze'deki çocukların yaşam, sağlık, güvenlik ile eğitim gibi en temel haklarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturulması hedeflendi. Etkinliğe, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, şube müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, "Çocuklarımızla birlikte İsrail'in Filistin'e, Gazze'ye yaptığı zulmün, soykırımı protesto etmek amacıyla onların yanında topyekün çocuklarımız birlikte onların yanında olduğumuzu göstermek amacıyla bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Rabbim Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olsun. Bütün dünya bunun karşısında olmalı. Bütün dünya bunu engellemek için çaba göstermeli. Bizler de bugün burada az da olsa, bir nebze de olsa bu farkındalığı oluşturmak adına hep birlikte bu zulmü protesto edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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