Nedeni de ortaya çıktı! İş yerini bir ayda ikinci kez kurşun yağmuruna tuttular

Güncelleme:
Çorum'da bir araç galerisi, haraç almak isteyen saldırganlar tarafından bir ay içinde ikinci kez kurşunlandı. İş yeri sahibi, saldırganlar tarafından tehdit edildiğini ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirtirken; olay anı kameralara yansıdı.

  • Çorum'da bir araç galerisi bir ay içinde ikinci kez motosikletli iki şahıs tarafından pompalı tüfekle kurşunlandı.
  • İş yeri sahibi Eren Uysal, saldırganların kendisinden haraç alamadığı için iş yerini kurşunladığını ve kendisini tehdit ettiklerini söyledi.
  • Saldırıda iş yeri ve önündeki araçlara 9 el ateş edildi ve olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'da saldırganlar aynı araç galerisini bir ayda ikinci kez kurşunladı. Olay anı kameralara yansırken, iş yeri sahibi şahısların kendilerinden haraç alamadığı için iş yerini kurşunladığını söyledi.

Olay, dün gece saatlerine Oto Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Uysal'a ait araç galerisi motosikletli 2 şahıs tarafından pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tutuldu. İş yerine 9 el ateş eden saldırganlar daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Saldırıda, kurşunlar iş yeri ve iş yerinin önünde bulunan araçlara isabet etti.

BİR AYDA İKİNCİ KEZ KURŞUNLANDI

Olayın ardından Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu. Olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, aynı iş yerinin bir ayda ikinci kez kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren saldırganların haraç alabilmek için iş yeri sahibi Eren Uysal'ı tehdit ettiği iddia edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki şahsın motosikletle iş yerinin önüne geldiği görülüyor. Şahısların biri motosiklette beklerken, diğeri inerek pompalı tüfekle ateş ediyor. Şahıslar daha sonra motosiklete binerek uzaklaşıyor.

"BİZE 10 MİLYON CEZA KESTİLER"

Şahısların kendilerini haraç almak için tehdit ettiğini ve iki kez iş yerini kurşunladığını söyleyen Eren Uysal, "Bir ayın içerisinde illegal işler yapan şahıslar tarafından iki kez dükkanım kurşunlandı. Haraç çetesi sürekli beni ve ailemi tehdit ediyor. Evimizin önüne gelip fotoğraf çekip gönderiyorlar. Dükkanımız iki kez kurşunlandı. Dün gece 00.00 sıralarında motosikletle gelip tüfekle ateş edip gidiyorlar. Can güvenliğimiz yok. Bize 10 milyon ceza kestiler, 'dükkanınız üçüncü kez kurşunlanacak' diye hala tehdit altındayız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerdar Kına:

Devlet uyuyor ülke teksasa dönmüş polis savcı uyuyor. Bence galeriden ne vergi alamamali devlet koruyamadigin vatandaştan tek kuruş almamli hatta tazminat vermeli koruyamadigi için

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

