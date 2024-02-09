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Çorum'da 17 yaşındaki çocuk bıçaklandı

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Çorum'da 17 yaşındaki çocuk, yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganı aramaya başladı.

Çorum'da 17 yaşındaki çocuk bıçaklandı

ÇORUM - Çorum'da 17 yaşındaki çocuk, yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Olay Esnaf evleri 6. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki M. Y. Sokak'ta yürürken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevrede bulunanların yaptığı ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M. Y. ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, bıçakla yaralama olayını gerçekleştiren kişi hakkında çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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