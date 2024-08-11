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Düğün sonrası "Sandalye" kavgası! Taksiciyi oğlunun gözü önünde katlettiler

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Tekirdağ'da bir düğün sonrası toplanan sandalyelerin olduğu sokaktan aracıyla geçmek isteyen taksici ile sandalyeleri toplayan kalabalık grup arasında sözlü tartışma çıktı. Olayın büyümesi ile kalabalık grup, sürücü ve yanında bulunan 18 yaşındaki oğlunu bıçakladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, evladını gözü önünde can verdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sandalye yüzünden yaşanan laf atma kavgasında baba ile oğlu bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba hayatını kaybetti.

SANDALYE NEDENİYLE BABA VE OĞLUNA SALDIRDILAR

Olay, saat 00.30 sıralarında Mandıracı 1. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki düğünün sona ermesinin ardından sandalyeler toplanmaya başladı. Bu sırada ticari taksiyle yoldan geçmek isteyen 42 yaşındaki Özcan Özkan ile 18 yaşındaki oğlu Ada Özkan, sandalye tartışmasıyla başlayan laf atma yüzünden yaşanan gerginliğin ardından bir grubun saldırısına uğradı.

Düğün sonrası 'Sandalye' kavgası! Taksiciyi oğlunun gözü önünde katlettiler

Bacağından yaralanan Ada Özkan ile göğsünden yaralanan baba Özcan Özkan taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Hastaneye giderken sürücü Özcan Özkan'ın bayılması üzerine olay yerine ambulans çağrıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan baba Özcan Özkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş ekipleri tarafından olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorlu Baba Olay Güvenlik Cinayet Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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