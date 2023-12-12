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Çorlu'da Eşine Laf Atıldığı İçin Kavga Eden Genç Adam Bıçaklanarak Öldürüldü

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eşine laf atıldığı gerekçesiyle kavga ettiği şahıs tarafından bıçaklanan genç adam hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan bıçaklı saldırgan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eşine laf atıldığı gerekçesiyle kavga ettiği şahıs tarafından bıçaklanan genç adam hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan bıçaklı saldırgan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çorlu ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Sunay Sorgun (29), eşiyle birlikte Salih Omurtak Caddesi Tahtalı Camii mevkiinde yolda yürürken kendilerine laf atıldığı gerekçesiyle Y.Ç. isimli şahısla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili Hıdırağa Mahallesi Mehmet Pehlivan Sokak üzerinde birbirine girdi. Öfkelenen Y.Ç. ekmek bıçağını Sunay Sorgun'un kalbine sapladı.

Ağır yaralanan Sorgun, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sunay Sorgun, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan kısa süre sonra asayiş ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanan Y.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ kavga Çorlu Tutuklama Güvenlik Ceza Şiddet Cinayet Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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