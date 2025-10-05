Haberler

Çorlu'da Cenaze Evinde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde husumetli iki taraf arasında cenaze evinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Olay, sabaha karşı Corlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek 4. Sokak mevkiinde meydana geldi. Aykut ve Olcay Ertaşır, husumetlileri A.B.'nin İstanbul'dan cenaze evine taziyeye geldiğini öğrendi. Husumetli iki tarafın cenaze evinde karşılaşmasının ardından silahlı kavga yaşandı.

Kavgada açılan ateş sonucu Aykut ve Olcay Ertaşır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken yaralanan O.T. ve A.B.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kavgayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

