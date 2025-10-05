Çorlu'da Cenaze Evinde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu'da aralarında husumet bulunan iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

Olay, sabaha karşı Corlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek 4. Sokak mevkiinde meydana geldi. Aykut ve Olcay Ertaşır, husumetlileri A.B.'nin İstanbul'dan cenaze evine taziyeye geldiğini öğrendi. Husumetli iki tarafın cenaze evinde karşılaşmasının ardından silahlı kavga yaşandı.

Kavgada açılan ateş sonucu Aykut ve Olcay Ertaşır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken yaralanan O.T. ve A.B.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kavgayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ