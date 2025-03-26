Çöp kamyonu, sokakta oturan köpeği ezerek öldürdü; o anlar kamerada

Olay, Sasalı Mahallesinde dün meydana geldi. Belediyeye ait bir çöp kamyonu, sokak köpeğini ezdi. Köpek ölürken, olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta oturan köpeğe doğru çöp kamyonunun hareket ederek altına aldığı, ardından da şoförün durmadan yoluna devem ettiği anlar yer aldı.

Çiğli Belediyesi, yaşanan olayla ilgili açıklama yaparak, soruşturma başlatıldığını ve şoförün açığa alındığını duyurdu