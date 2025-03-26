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Çöp kamyonu, sokakta oturan köpeği ezerek öldürdü; o anlar kamerada

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İZMİR'in Çiğli ilçesinde belediyeye ait bir çöp kamyonunun, sokakta otururken ezdiği köpek öldü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sasalı Mahallesinde dün meydana geldi. Belediyeye ait bir çöp kamyonu, sokak köpeğini ezdi. Köpek ölürken, olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta oturan köpeğe doğru çöp kamyonunun hareket ederek altına aldığı, ardından da şoförün durmadan yoluna devem ettiği anlar yer aldı.

Çiğli Belediyesi, yaşanan olayla ilgili açıklama yaparak, soruşturma başlatıldığını ve şoförün açığa alındığını duyurdu

Çöp kamyonu, sokakta oturan köpeği ezerek öldürdü; o anlar kamerada
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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