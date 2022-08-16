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Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu oldu! Sosyal Hizmetler'e ait eve yerleştirildi

Bursa'da teyzesi tarafından alıkonduğu çöp evden kurtarılan 9 yaşındaki Cem Muhammet A., tedavisinin 22'nci gününde taburcu edildi. Cem Muhammet, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince hastaneden alınıp, kuruma ait eve yerleştirildi.

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen 'çöp ev'deki kilitli odada, teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkoyulan Cem Muhammet A., baygın bulundu. Kardeşinin oğlu Cem'e bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A. gözaltına alındı.Cem Muhammet A., Antalya'da oturan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı. Cem Muhammet, savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Çöp evde bulunan Cem Muhammet, taburcu oldu! Adresi gizli tutuluyor

ADRESİ GİZLİ TUTULUYOR

Tedavi sürecinde 20 kiloya kadar ulaşan Cem Muhammet, 22 günün ardından dün akşam taburcu edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastaneden alınan Cem Muhammet, adresi gizli tutulan eve yerleştirildi. Cem Muhammet'in psikolojik ve gelişimsel süreciyle ilgili tedavisinin devam edeceği, düzenli kontrol edileceği öğrenildi.

Çöp evde bulunan Cem Muhammet, taburcu oldu! Adresi gizli tutuluyor

ANNESİ, OĞLUNU ALMAK İSTİYOR

Öte yandan, anne Yasemin A. devlet koruması altındaki oğlunu almak için başvuru yapacağını belirtmişti. Oğluna kutlama pastası keseceğini anlatan Yasemin A., rutubet nedeniyle duvarlardaki sıvaların tutmadığı evden de taşınacağını söylemişti.

Çöp evde bulunan Cem Muhammet, taburcu oldu! Adresi gizli tutuluyorAnne Yasemin A.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akdeniz Üniversitesi Sakarya Antalya Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Metin Yalcin:

Anne Yasemin hanım eski komşum olur, çok zor zamanlardan geçen bir kadın devletin Muhammed ile birlikte anne Yasemin hanımı da birlikte korumaya almasında fayda var çünkü basında tartışılan olay sadece buz dağının su üstünde olan kısmı ..

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VargVikernes:

Bir şeyler biliyorsan basına konuşmalısın. Çocuğun annesinin de akıl sağlığı yerinde değil gibi duruyor, ne diye çocuğu ona verip korumaya alacaklar anlamadım. Buz dağının görünmeyen kısmı nedir?

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