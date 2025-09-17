Haberler

Çocuklarının yanında babaya tokat atan şahsın iş yeri kurşunlandı

Çocuklarının yanında babaya tokat atan şahsın iş yeri kurşunlandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran babaya çocuklarının gözü önünde tokat atan Ozan Canyürek tutuklandı. Türkiye gündemine oturan olayın ardından gece yarısı Canyürek'e ait İstanbul Kartal'daki iş yeri kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Türkiye'nin gündemine oturan görüntü sonrası gözaltına alınan sürücü Ozan Canyürek hakkında tutuklama kararı verilirken, Canyürek'in İstanbul'daki iş yeri ise kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba Ö.K., süratli şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı. Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti. Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı.

Olay anına ait görüntüler infial yaratırken, isminin Ozan Canyürek (33) olduğu öğrenilen sürücü ile 17 yaşındaki kardeşi C.C., polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

SÜRÜCÜYE TUTUKLAMA, KARDEŞİNE EV HAPSİ

Sürücünün tutuklandığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili, 'Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlarından gözaltına alınan şüpheli sürücü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Çocuklarının yanında babaya tokat atan şahsın işyeri kurşunlandı

"KÜFÜR EDEN ADAMIN AĞZINI KAPATIYORUM"

Öte yandan; sürücü Ozan Canyürek adliye sevk edilirken yöneltilen "Neden yaptın?" sorusuna, "Küfür eden adamın ağızını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Ona göre yorum yapın. Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor" yanıtını verdi.

Çocuklarının yanında babaya tokat atan şahsın işyeri kurşunlandı

GECE YARISI İŞ YERİ KURŞUNLANDI

Tutuklama kararının ardındansa gece saatlerinde Canyürek'e ait İstanbul Kartal'daki iş yeri kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Özgün Kocaeli gazetesinin haberine göre polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlatırken, faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

