Öğrenciler, okul bahçesinde Atatürk büstüne saldırdı! Polis görüntülerden tespit edip gözaltına aldı
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Bağcılar'da okul bahçesinde 4 çocuk metal çöp kovasını Atatürk büstüne fırlattı. Görüntüler üzerine 4 çocuktan 3'ü gözaltına alındı.
Bağcılar İÇDAŞ İlkokulu'nda meydana gelen olayda yaşları 12 ile 15 arasında 4 çocuk, kapalı olmasına rağmen okul bahçesine girdi. İçlerinden biri metal çöp kutusunu alarak okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne yöneldi.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
3 arkadaşı da yanına geldi. Çocuklardan biri, çöp kutusunu kaldırarak Atatürk büstüne fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Video sosyal medyada da tepki topladı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Videoda Atatürk büstüne çöp kutusunu atan ve küfür eden 3 çocuk, Bağcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü, işlemlerinin ardından çocukların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Diğer çocuğu yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa