Öğrenciler, okul bahçesinde Atatürk büstüne saldırdı! Polis görüntülerden tespit edip gözaltına aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrenciler, okul bahçesinde Atatürk büstüne saldırdı! Polis görüntülerden tespit edip gözaltına aldı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İstanbul Bağcılar'da okul bahçesinde 4 çocuk metal çöp kovasını Atatürk büstüne fırlattı. Görüntüler üzerine 4 çocuktan 3'ü gözaltına alındı.

Bağcılar İÇDAŞ İlkokulu'nda meydana gelen olayda yaşları 12 ile 15 arasında 4 çocuk, kapalı olmasına rağmen okul bahçesine girdi. İçlerinden biri metal çöp kutusunu alarak okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne yöneldi.

Öğrenciler, okul bahçesinde Atatürk büstüne saldırdı! Polis görüntülerden tespit edip gözaltına aldı

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

3 arkadaşı da yanına geldi. Çocuklardan biri, çöp kutusunu kaldırarak Atatürk büstüne fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Video sosyal medyada da tepki topladı.

Öğrenciler, okul bahçesinde Atatürk büstüne saldırdı! Polis görüntülerden tespit edip gözaltına aldı

GÖZALTINA ALINDILAR

Videoda Atatürk büstüne çöp kutusunu atan ve küfür eden 3 çocuk, Bağcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü, işlemlerinin ardından çocukların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Diğer çocuğu yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Kemal Atatürk Bağcılar Çocuk 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title