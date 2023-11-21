Çocukların tartışmasına babalar dahil oldu: 1 ölü

TOKAT - Tokat'tın Erbaa ilçesinde çocuklar arasında çıkan tartışma büyüyünce babalar dahil oldu, babaların kavgasında köy muhtarı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Olay, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Kasabasında meydana geldi. iddiaya göre çocukların kendi aralarında çıkan tartışmaya babalar da dahil oldu. Aralarında geçmişten gelen husumetin de bulunduğu babaların tartışmaya dahil olmasıyla Hüseyin N. ve Duran Keleş arasında ki tartışma kavgaya dönüştü. Kasaba merkezinde bulunan kahvede çıkan kavgada Hüseyin Tanoba Kasabası Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Duran Keleş'i ateşli silahla 5 el ateş ederek vurdu. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından vücudunun 5 farklı yerinden vurulan Duran Keleş Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keleş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keleş'i vuran Hüseyin N. Olay yerinden kaçtı. Olay yerinden kaçan Hüseyin N. JASAT ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.