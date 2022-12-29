4 çocuk babası adam, parkta kendini asarak intihar etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, kendisini çocuk parkındaki kaydırak demirlerine asarak intihar etti. Evli ve 4 çocuk sahibi adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Selvilitepe Mahallesi'ndeki Şehit Hakan Uykan Çocuk Parkı'nda sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, korkunç manzarayla karşılaştı.

KENDİSİNİ KAYDIRAK DEMİRİNE ASARAK İNTİHAR ETTİ

Bir kişinin kendini kaydırak demirine asarak intihar ettiğini gören vatandaşlar, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evli ve 4 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Ö.M.'nin (65) kendisini kaydırak demirlerine asarak intihar ettiğini tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ö.M.'nin cenazesi önce Turgutlu Devlet Hastanesi morguna ardından da İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.