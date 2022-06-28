38 ayrı suçtan aranıyordu! Çocuk katili, saklandığı bazada yakalandı

Iğdır'da ekipler nefes kesen bir operasyona imza attı.Bir çocuğu kasten öldüren ve 38 ayrı suçtan aranan Sabri Demir, evinde saklandığı bazada yakalandı.

TAM BİR SUÇ MAKİNASI

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir çocuğu kasten öldürmek ve 38 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Sabri Demir'in Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde yaşadığını belirleyerek, kaldığı eve baskın yaptı. Demir, saklandığı bazanın içinde yakalandı. Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Bu arada jandarma ekipleri Demir'in evinin bahçesinde bulunan motosikletin 2018'de çalındığını belirleyerek, sahibine teslim etti.