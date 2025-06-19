Çocuğuna Tekme Atan Baba Gözaltına Alındı

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Çocuğuna Tekme Atan Baba Gözaltına Alındı
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İstanbul Eyüpsultan'da apartmanda çocuğuna tekme atan baba, gözaltına alındı. Olayda ağır yaralanan çocuk ve yedi kardeşi devlet korumasına alındı. Baba hakkında hukuki süreç devam ediyor.

Merdivende çocuğunu tekmeleyen cani baba gözaltına alındı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da apartmanın koridorunda çocuğuna tekme atan baba, yapılan yakalama çalışması sonucu gözaltına alındı.

Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde binanın merdivenlerinde yürüyen çocuğuna tekme atan Turgay T. isimli şahıs yapılan yakalama çalışması sonucu gözaltına alındı. Olayda merdivenlerden yuvarlanan çocuk ağır yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada gözaltına alınan şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şiddet gören çocuğun 7 kardeşinin daha olduğu, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından şiddet gören çocuk ve kardeşlerinin devlet korumasına alındığı açıklandı. Açıklamada ayrıca şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulunularak, şahsın en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olunacağının altı çizildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UZUN - 3.Sayfa
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