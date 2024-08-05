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"Çocuğu istismar ediyor" dedikleri görüntünün altındaki gerçek çok başka çıktı

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Şanlıurfa'da kaydedilen ve "Çocuğu istismar ediyor" başlığıyla servis edilen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili açıklama yaparak istismar iddialarını yalanlayan Valilik, görüntülerin bir babanın ishal şikayetiyle hastaneye getirdiği kızının altını değiştirdiği anlara ait olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Direkli Mahallesi'nde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada infial yarattı. Bazı sosyal medya hesapları tarafından "Oyun oynayan küçük bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yaşlı bir sapık çevredekiler tarafından suçüstü yakalandı" başlığıyla servis edilen görüntüyle ilgili Şanlıurfa Valiliği bir açıklama yaptı.

İSHAL OLAN KIZININ ALTINI DEĞİŞTİRİYORMUŞ

Konuyla ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada "04.08.2024 tarihinde bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan görüntülere istinaden 'Şanlıurfa'da bir çocuğa cinsel tacizde bulunulduğu' yönündeki iddialar üzerine Valiliğimiz tarafından açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur. 03.08.2024 tarihinde gerçekleşen olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından konu incelenerek gerekli işlemler gerçekleştirilmiş, yapılan araştırma sonucunda; sekiz yaşındaki çocuğunun babası tarafından sabah saatlerinde akut ishal şikayeti ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürüldüğü, hastanede tedavisi yapıldıktan sonra yine babası tarafından yolun kenarındaki boş bir arsada çocuğun bezinin değiştirildiği, herhangi bir taciz olayının vuku bulmadığı anlaşılmıştır. Çocuğun beyanı da aynı şekildedir" denildi.

SAĞLIK MUAYENESİNE TABİ TUTULDU

Açıklamanın devamında ise "Ayrıca kız çocuğu sağlık muayenesine tabi tutulmuş, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı değerlendirilerek çocuğun babası sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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Yorumlar (53)

CAN Işık:

Şeriat olsa sorgusuz sualsiz giderdi bunu isteyenlere gelsin

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yanıtYanıtla
Kobayashi Besiktas:

Ne alaka fikir siz

yanıt401
yanıt53
osman Nat:

Hic alaksi yok, 4 kisinin sahitligi lazim ve kadı karşısında, asıl şimdi linç edilebilirdi

yanıt304
yanıt32
Selim AYDOĞAN:

Can haberi önce oku sonra yaz

yanıt161
yanıt15
D:

Biraz okuyup araştırmanın tavsiye ederim.

yanıt103
yanıt12
Özgür Çocuk:

Sen şeriati iyi araştır Şeriatte sorgusuz infaz yoktur hangi lâikten öğrendiysen ona da aynen böyle söyle

yanıt212
yanıt49
Kara Murat:

can seninle dindaş değiliz belli. Ama benim dinime sövme ki seninkine sövmemeyeyim.

yanıt89
yanıt17
Shef :

Eğer böyle düşünüyorsanız, Şeriatın ne olduğunu bilmiyorsunuz demektir. Bu kadar korktuğunuz şeyi niye araştırmıyorsunuz ? Sosyalizmi, Kapitalizmi ve Şeriatı araştırın. Aradaki farkı görün. Ezbere olmazzz.

yanıt36
yanıt4
Ebu Huzeyfe:

Adamı bi iki ön yargılı vahşi yakalasa dövse millet toplansa artık kimseye birsey anlatamaz ! Urfa gibi yerde memleketi terk eder gider ! Önyargı ( zan ) berbat birseydir !!

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yanıtYanıtla
faruk merttürk:

Önce maskeni çıkar gerçek adını görelim.

yanıt8
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