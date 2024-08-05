"Çocuğu istismar ediyor" dedikleri görüntünün altındaki gerçek çok başka çıktı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Direkli Mahallesi'nde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada infial yarattı. Bazı sosyal medya hesapları tarafından "Oyun oynayan küçük bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yaşlı bir sapık çevredekiler tarafından suçüstü yakalandı" başlığıyla servis edilen görüntüyle ilgili Şanlıurfa Valiliği bir açıklama yaptı.

İSHAL OLAN KIZININ ALTINI DEĞİŞTİRİYORMUŞ

Konuyla ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada "04.08.2024 tarihinde bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan görüntülere istinaden 'Şanlıurfa'da bir çocuğa cinsel tacizde bulunulduğu' yönündeki iddialar üzerine Valiliğimiz tarafından açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur. 03.08.2024 tarihinde gerçekleşen olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından konu incelenerek gerekli işlemler gerçekleştirilmiş, yapılan araştırma sonucunda; sekiz yaşındaki çocuğunun babası tarafından sabah saatlerinde akut ishal şikayeti ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürüldüğü, hastanede tedavisi yapıldıktan sonra yine babası tarafından yolun kenarındaki boş bir arsada çocuğun bezinin değiştirildiği, herhangi bir taciz olayının vuku bulmadığı anlaşılmıştır. Çocuğun beyanı da aynı şekildedir" denildi.

SAĞLIK MUAYENESİNE TABİ TUTULDU

Açıklamanın devamında ise "Ayrıca kız çocuğu sağlık muayenesine tabi tutulmuş, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı değerlendirilerek çocuğun babası sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.