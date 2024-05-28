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Çoban köpeği saldırısı sonucu eşini kaybeden adamdan ağır ceza talebi

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Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde çoban köpeğinin saldırması sonucu eşini kaybeden İzzet Berk, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için ağır cezalar getirilmesini istedi. Berk, köpek besleyenlere en ağır cezaların verilmesini ve köylerdeki çoban köpekleri için de tedbirler alınmasını talep etti.

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde, çoban köpeğinin saldırması sonucu eşini kaybeden İzzet Berk, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için ağır cezalar getirilmesini istedi. Yaşananları hala unutamadığını anlatarak gözyaşı döken İzzet Berk, "O benim elim ayağımdı" dedi.

Kazımkarabekir ilçesinin Sinci köyünde hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan İzzet Berk (69), eşi Dudu Berk'in (63) 5 Ekim 2022 tarihinde köydeki evlerinin önünde çoban köpeğinin saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

"Ağır cezalar getirilsin"

Köy mezarlığına giderek eşine dua eden İzzet Berk, yaşananları hala unutamadığını anlattı. Gözyaşlarını tutamayan İzzet Berk, "2 yıldır yalnız kaldım. O benim elim ayağımdı" dedi. Berk, saldırı amaçlı köpek besleyenlere en ağır cezaların verilmesini isteyerek, "Bu tür eğitilmiş köpeklerin silahtan farkı yok. Eğer bunun cezası yoksa bu millet silah taşımaz, canı sıkıldığında gider köpeği üzerine salar ve adamı öldürtür. Çıkacak yasada cezalar ağır olması lazım. Köpek besleyen ve taşıyan vatandaşlar kesinlikle köpeğine sahip çıkacak. Eğer dışarıda gezdiriyorsa tüm önlemlerini alarak tasmasını takacak. Bakmıyorsa da taşımayacak ve beslemeyecek. Devletimiz başıboş köpekler için hayvan barınakları yaparak bu hayvanları kısırlaştırsın. Kesinlikle üretilmesine izin vermesin. Ben bunları isterim" diye konuştu.

"Köylerdeki çoban köpekleri için de tedbir alınsın"

Köylerdeki çoban köpekleri için de tedbirler alınmasını isteyen İzzet Berk, "Koyun köpeklerinin de koyun sürüsüyle köye giderken de, gelirken de bağlanması lazım. Herkesin çocuğu var. Her koyun sürüsünde neredeyse 10 köpek var. Bunlar bir çocuğa saldırsa parçalar ve öldürür. Ben de koyun çobanlığı yaptım. Benim de de köpekler vardı, kimsenin canını yakmadım" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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