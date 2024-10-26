Cizre'de El Yapımı Patlayıcı Atan 2 Şüpheli Yakalandı

Cizre'de polis ekiplerine el yapımı patlayıcı atan 2 şüpheli yakalandı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi'nde görevli polis ve özel harekat ekiplerine el yapımı patlayıcı atıp kaçan 2 şüpheli güvenlik güçlerinin titiz çalışması ve eş zamanlı operasyonu ile gözaltına alındı.

Cizre'de 24 Ekim 2024 günü saat 21.00 sıralarında Cudi Mahallesi eski mezbahane önünde bekleyen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerine el yapımı patlayıcı atıp olay yerinden kaçan şüphelilere yönelik yapılan kamera incelemesi ve çok yönlü araştırmanın ardından, atılan maddelerin, birbirine bağlı çakmak dolum tüpü ile su şişesi ve yine birbirine bağlı şekilde deodorant ve meşrubat şişesi içerisine hazırlanmış patlayıcı maddeler olduğu anlaşıldı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Konu ile ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.