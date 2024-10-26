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Cizre'de El Yapımı Patlayıcı Atan 2 Şüpheli Yakalandı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekiplerine el yapımı patlayıcı atan 2 şüpheli, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Cizre'de polis ekiplerine el yapımı patlayıcı atan 2 şüpheli yakalandı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi'nde görevli polis ve özel harekat ekiplerine el yapımı patlayıcı atıp kaçan 2 şüpheli güvenlik güçlerinin titiz çalışması ve eş zamanlı operasyonu ile gözaltına alındı.

Cizre'de 24 Ekim 2024 günü saat 21.00 sıralarında Cudi Mahallesi eski mezbahane önünde bekleyen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerine el yapımı patlayıcı atıp olay yerinden kaçan şüphelilere yönelik yapılan kamera incelemesi ve çok yönlü araştırmanın ardından, atılan maddelerin, birbirine bağlı çakmak dolum tüpü ile su şişesi ve yine birbirine bağlı şekilde deodorant ve meşrubat şişesi içerisine hazırlanmış patlayıcı maddeler olduğu anlaşıldı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Konu ile ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.

Cizre'de El Yapımı Patlayıcı Atan 2 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİDDİN YEL - 3.Sayfa

Politika İnceleme Güvenlik 3-sayfa Şırnak Polis Cizre Olay Suç

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