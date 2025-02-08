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Cizre'de Dicle Nehri'ne Atlayan Sağlık Çalışanının Cansız Bedeni Bulundu

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehrine atlayan 26 yaşındaki sağlık çalışanı S.N'nin cansız bedeni arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehrine atlayan 26 yaşındaki sağlık çalışanı kızın cansız bedeni, balık adamlar tarafından bulundu.

Konak Mahallesi Cizre Köprüsü mevkiinde genç bir kızın Dicle Nehrine atladığı ihbarı üzerine harekete geçen arama kurtarma ekipleri 26 yaşındaki sağlık çalışanı S.N'yi bulmak için çalışma başlattı. Şırnak AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek'in koordinasyonunda yapılan çalışmalara Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Gurup amirliği, Diyarbakır Jandarma SAS komando ekibi, Diyarbakır AFAD ve itfaiye ekipleri de destek verdi. Arama kurtarma ekiplerinin bu sabah yaptığı çalışmalarda 26 yaşındaki S.N'nin cansız bedenine ulaşıldı. Genç kızın cansız bedeni otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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