Cizre'de aile içi kavgada 3 kişi silahla yaralandı

Cizre ilçesinde aile içi sorunları çözmek amacıyla bir araya gelen akrabalar arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Öfkesine yenik düşen bir kişi; kardeşini, kayınbiraderini ve kavgayı ayırmaya çalışan mahalle muhtarını silahla vurarak yaraladı. Olayın ardından saldırgan polise teslim oldu. Olay, Cizre ilçesi Kale Mahallesi Caba Sokak'ta gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarındaki ailevi bir husumeti çözmek ve konuşmak üzere bir araya gelen aile bireyleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma, yerini kavgaya bıraktı. Kavga esnasında öfkesine hakim olamayan Ş.C., belindeki tabancayı çıkararak etrafa ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan kayınbirader M.B. ve kardeş S.C. ile o sırada kavgayı ayırmak için araya giren Mahalle Muhtarı M.K. kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan üç kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Dehşet saçan saldırgan Ş.C. ise olayın ardından suç aleti silahıyla birlikte emniyete giderek polise teslim oldu.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı