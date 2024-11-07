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Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt

Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt
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Narin Güran davası başladı. Duruşmada sanık kürsüsüne itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ardından Narin'in ağabeyi Enes Güran geldi. Hakimin amcası Salim ve annesi Yüksel arasında ilişki yaşandı mı sorusuna Enes Güran "Hayır" diyemedi. Güran'ın "O benim annem, bu şekilde sormanız çok kötü" ifadelerini kullanması üzerine hakimin özür dilemesi dikkat çekti.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı. Duruşmada sanık kürsüsüne ilk olarak itirafçı Nevzat Bahtiyar çıktı.

Türkiye'nin kilitlendiği duruşmada sanık kürsüsüne Bahtiyar'ın ardından ağabey Enes Güran geldi. Hakim, Enes Güran'a Bahtiyar'ın "Amca Salim bana 'annesi ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü' dedi" ifadelerini hatırlattı. Hakimin "Narin, anneni ve amcanı öyle görmüş olabilir mi?" sorusuna Enes Güran "hayır" demek yerine farklı bir yanıt verdi.

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Enes Güran'ın "Sayın hakim, o benim annem, bu şekilde sormanız çok kötü" demesine karşılık Hakim "Haklısın, özür dilerim. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum" cevabını verdi.

Hakim: Narin, anneni ve amcanı öyle görmüş olabilir mi?

Enes Güran: Sayın hakim, o benim annem, bu şekilde sormanız çok kötü.

Hakim: Haklısın, özür dilerim. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum.

Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıWingchun07 null:

özür dilenecek bir şey olamaz amaç gerçeği ve doğruyu bulmaksa. hiçbir şey adaletten üstün değildir

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ne özrü ya.insandan özür dilemeli...

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Haber YorumlarıAysegulll:

Sen nasıl bir hakimsin ki şühpeliden özür dileyecek kadar çapsızsın,yazıklar olsun adalet yasa ne hale geldi

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Haber YorumlarıHikmet Demirci:

Hakim hem haklısın diyor hem de özür diliyor. Yargılamanı yap hakim bey veya hanım.

Yorum Beğen13
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