Cinnet Sonrası İkili Ölüm: Bursa'da Yürek Dağlayan Olay

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförü, cinnet geçirerek eşi Hatice Canbolat'ı öldürdükten sonra intihar etti. Olayın ardından yakınları büyük bir üzüntü yaşarken, Hatice Canbolat'ın sosyal medya paylaşımı ise yürek burktu.

Öldürülen kadının paylaşımı yürek burktu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde cinnet sonucu eşini öldürüp aynı tabancayla intihar eden özel halk otobüsü şoförü ve eşi gözyaşları arasında toprağa verildiler.

Olay saat 22.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Hekim sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 3. Katında meydana geldi. Murat Canbolat henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Hatice Canbolatile tartışmaya başladı. Cinnet getiren adam elindeki tabancayla eşini başından vurup öldürdü. Ailesi, öfkeli adamın elinden zorlukla tabancayı almaya çalıştılar ama vazgeçiremediler. Adam kapıyı kitleyip, tabancayı başına doğrultup ateş ederek canına kıydı. Olay yerine 112, Polis ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı kırarak içeri girdiler. Sağlık ekipleri kadın ve adamın ölümünü tespit ettiler. Olayı öğrenen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Mahalle sakinleri de sokağa döküldü.

Kadın ve eşinin cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildiler.

Paylaşımı yürek dağladı

Kadının öldürülmeden saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Hatice Canbolat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; biz bu dünyayı ne çok kıymetli kıldık oysa, burası bir tarla ekip biçip hasadımızı toplayıp gideceğiz".

Öldürülen kadın ve canına kıyan eşinin cenazeleri Mahmudiye mahallesindeki Urgancılar camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından Kent Mezarlığına defnedildiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer için İstanbul'da

İmza çok yakın! Menajeri transfer için İstanbul'da
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak

Trump'tan çok konuşulacak çıkış: Yakında barışacaklar
İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor

İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
4 yaşındaki çocuk 'Annem beni dövüyor' dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı

Anneden 4 yaşındaki çocuğuna şiddet! Gizli kamera her şeyi kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.