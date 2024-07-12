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11 yıl önce cinayet işleyip kardeşinin kimliğiyle yaşayan fail, büyükşehirde kolay saklanacağını düşünmüş!

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İzmir'de 2013'te işlenen bir cinayetin faili, o tarihten bu yana kardeşinin kimliğiyle yaşadı. 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 43 yaşındaki F.Ç., Bursa'da yapılan rutin sorgulamada panik yapınca yakayı ele verdi. F.Ç. polislere verdiği ifadede büyükşehirde rahat saklanacağını düşündüğünü kaydetti.

"Kasten adam öldürme" suçundan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, ekipler tarafından yakalandı. İzmir'de 2013 yılında işlenen bir cinayetin faili Bursa'da Güven Timleri tarafından 11 yıl sonra yakalandı. Kardeşinin kimliğiyle 11 yıl boyunca şehir şehir gezen eli kanlı zanlının rahatlığı "pes" dedirtti. Zanlının emniyetteki ifadesinde, "Ömür yeter mi çıkmaya bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri suça ve suçluyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Yankesicilik, kapkaç, hırsızlık gibi suçların yaşanmaması için kılıktan kılığa giren Güven Timleri devriye esnasında şüphelendikleri bir şahsı durdurdu.

İzmir'de 11 yıl sonra yakalanan cinayet zanlısının ifadesi şoke ettiF.Ç.'nin kent meydanında yakalanma anı.

PANİK YAPINCA YAKAYI ELE VERDİ

Şüpheli şahıs, Güven Timleri tarafından sorgulanırken panik yapınca yakayı ele verdi. Yapılan sorgusunda kardeşinin kimlik numarasını kullandığını tespit eden ekipler şüpheliyi orada gözaltına aldı. Kimlik tespitinin ardından şüphelinin F.Ç. (43) olduğunu tespit etti. F.Ç.'nin yapılan sorgusunda İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Kasten adam öldürme" suçundan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. 2013 yılında İzmir'de işlenen bir cinayetin firar zanlısı olan F.Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 11 yıl boyunca sahte kimlik ile kaçan F.Ç. Bursa polisinden kaçamadı.

İzmir'de 11 yıl sonra yakalanan cinayet zanlısının ifadesi şoke etti

"RAHAT SAKLANIRIM" DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜ

Kısa bir süre önce Bursa'ya taşınan F.Ç., büyükşehir olduğu için rahat saklanma düşüncesiyle geldiği ve çok geçmeden Güven Timleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

"ÖMÜR YETER Mİ ÇIKMAYA BİLMİYORUM"

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen F.Ç. ifadesinde, "Ömür yeter mi çıkmaya bilmiyorum" dediği öğrenildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güven Timleri Bursa İzmir Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Haberler

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