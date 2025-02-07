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"Cin" yalanıyla kandırdığı kadını cinsel birlikteliği ikna edip 2 milyon lirasını aldı

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İstanbul'da akıl almaz bir olay yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan bir gönderiyi beğendi kâbusu yaşadı. "Aşık cin musallatı" var diye bir dolandırıcı, genç kadını önce taciz etti sonra 2 milyon lira dolandırdı.

İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki kadın sosyal medyada bir hesabı takip etti ve paylaşılan gönderiyi beğendi. Ardından "Bir sorun mu var" şeklinde bir mesaj aldı.

"SENDE AŞIK CİN MUSALLATI VAR"

Tv100 muhabiri Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre; Kadınla iletişime geçen hesap sahibi, önce anne ve babasının ismini sordu, özel fotoğraflarını göndermesini istedi. Karşısındakinin istediklerini yapan kadın, "sende aşık cin musallatı var" cevabını alınca şoke oldu. Uzun süredir cin musallatı olduğuna inandıran 24 yaşındaki dolandırıcı, genç kadına bir adres gönderdi. Manisa'da yaşayan mağdur İstanbul'a geldi.

"BANA AİTMİŞ GİBİ GÖSTERMEM GEREKİYOR"

Önce türbeleri gezdirip ikna etmeye çalışan dolandırıcı, daha sonra genç kadını bir otele götürdü. "Sende aşık cin musallatı olduğu için manevi savaş başlatmam lazım, bana aitmişsin gibi göstermem gerekiyor" dedi. Kadını cinsel ilişkiye zorladı. İki gün otelde kaldıktan sonra, melekleri gördüğünü anlatarak, kadını defalarca cinsel birlikteliğe ikna etti. Parasının kalmadığını söyleyen dolandırıcı, ertesi gün otelden ayrıldı.

"ŞEYTANİ GÜRUH BİZE SALDIRIYOR"

Sosyal medya hesabından genç kadına, "Şeytani güruh bize saldırıyor, saklanıyoruz" diye mesaj gönderdi. Önce 100 bin lira para istedi. Bunun üzerine mağdur kadın bankadan ihtiyaç kredisi çekti. Dolandırıcı daha sonra "Ailenden 500 bin lira iste, biz sana kat kat vereceğiz" dedi. Ailesine çeşitli yalanlar söyleyen kadın, parça parça para aldı. Buluştuğu dolandırıcıya siyah poşete koyduğu parayı teslim etti.

"SEN BANA TAKINTILISIN"

Bir yılda yaklaşık 10 kez dolandırıcıyla görüşen kadın, "Sen bana takıntılısın" sözü üzerine neye uğradığını şaşırdı. Toplamda 2 milyon lira verdiği dolandırıcıdan şikayetçi oldu.

KENDİSİNE İFTİRA ATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Dolandırıcı ise suçlamaları reddetti. Birlikte türbeleri ziyaret ettiklerini, genç kadından para talep etmediğini öne sürdü. Üstüne bir de kendisine iftira atıldığını iddia etti, genç kadından şikayetçi oldu. İhtiyaç sahiplerine dağıtması için kendisine para gönderdiğini iddia etti.

AVUKAT ALP TEKİN YILDIRIM DURUMU tv100'de DEĞERLENDİRDİ

Konuyla ilgili konuşan Av. Alp Tekin Yıldırım, "Bizim karşımıza gelen dosyalarda dolandırıcılık konularında iki ana unsur olur. Bizde en kolay istismar edilen duygu dindir. Birde kolay yoldan para kazanma isteği. Bu somut olayda hem nitelikli dolandırıcılıktan hem de cinsel saldırı suçundan bir soruşturma yürüyecek. Mağdurun bize şikayete geldiği zaman önemli. Ne zaman ki çocuk artık onunla görüşmemeye başlıyor, mağdur bize o zaman geliyor" dedi.

"SORUŞTURMA DEVAM EDECEK"

tv100 Uzman Muhabiri Devrim Tosunoğlu ise, "Biz burada bazı şeyleri seçemiyoruz. Gençlerimizin boşlukta olduğunu hissediyoruz. Burada genç kız kandırılmış. 2 milyon parası alınmış. Ailenin durumu da iyi değil. Bununla ilgili soruşturma devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Hapishenedeki ler de şu adamdan bi cin çıkarıverin lütfen.

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