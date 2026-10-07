Çin'in Guangdong eyaletinde Yunfu'da Xijiang Nehri üzerinde 60 metrelik hortum oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in Guangdong eyaletinde Yunfu'da Xijiang Nehri üzerinde 60 metrelik hortum oluştu. Yunfu Meteoroloji Bürosu hortumu 'nadir görülen atmosferik bir olay' diye nitelendirdi; Acil Durum Yönetimi Bürosu 7 dakika süren hortumun yaralanma veya maddi hasara yol açmadığını belirtti.
Çin'in Guangdong eyaletindeki bir nehrin üzerinde 60 metrelik hortum çıktı.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Yunfu şehrinde bulunan Xijiang Nehri üzerinde 60 metre uzunluğunda dev hortum oluştu. Yunfu Meteoroloji Bürosu, bölgede hortumun "nadir görülen atmosferik bir olay" olduğunu ifade etti. Yunfu Acil Durum Yönetimi Bürosu ise 7 dakika süren hortumun herhangi bir yaralanmaya veya maddi hasara yol açmadığını belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı