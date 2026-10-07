Haberler

Çin'in Guangdong eyaletinde Yunfu'da Xijiang Nehri üzerinde 60 metrelik hortum oluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Guangdong eyaletinde Yunfu'da Xijiang Nehri üzerinde 60 metrelik hortum oluştu. Yunfu Meteoroloji Bürosu hortumu 'nadir görülen atmosferik bir olay' diye nitelendirdi; Acil Durum Yönetimi Bürosu 7 dakika süren hortumun yaralanma veya maddi hasara yol açmadığını belirtti.

Çin'in Guangdong eyaletindeki bir nehrin üzerinde 60 metrelik hortum çıktı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Yunfu şehrinde bulunan Xijiang Nehri üzerinde 60 metre uzunluğunda dev hortum oluştu. Yunfu Meteoroloji Bürosu, bölgede hortumun "nadir görülen atmosferik bir olay" olduğunu ifade etti. Yunfu Acil Durum Yönetimi Bürosu ise 7 dakika süren hortumun herhangi bir yaralanmaya veya maddi hasara yol açmadığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pilot olmak en büyük hayaliydi! Göksel Arsoy'a asker selamıyla veda

Hayalini kurduğu meslekten son selam! Ünlü oyuncuya böyle veda ettiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka

Erdoğan'ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka
İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi

İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan

Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Montella için yolun sonu! Tazminatı bile belli oldu

Ve beklenen oldu! Güle güle Montella
Arjantin'de tarihi veda! Lionel Messi son kez formayı giydi

Dünya bu olayı konuşuyor! Dün gece tarihi anlar yaşandı
Mersin'de şafak vakti dev operasyon! 630 polisle 121 adrese baskın

Saat 06.00'da harekete geçtiler! 630 polisle 121 adrese baskın
Sıra geldi Kaan Ayhan'a! Sadece 1 dakika oynamıştı

Sıra geldi Kaan'a! Sadece 1 dakika oynamıştı