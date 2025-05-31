Çiğli'deki Komşu Kavgasında 4 Kişi Yaralandı, 4 Şüpheli Tutuklandı

Çiğli'deki Komşu Kavgasında 4 Kişi Yaralandı, 4 Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'in Çiğli ilçesinde komşu gruplar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayın çocuklar arasında başlayarak büyüdüğü, ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 4 kişinin tabancayla ve darp sonucu yaralandığı komşu kavgasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, 27 Mayıs günü ilçeye bağlı İnönü Mahallesi 9501 sokakta meydana geldi. Komşu oldukları öğrenilen iki grup arasındaki tartışma, silahlı kavgaya dönerken, aynı aileden olduğu öğrenilen A.H.Ü. (72), Ü.Ü. (44) ve A.Ü.'nün (41) tabancayla vurularak, C.A.Ü. (14) ise darp sonucu yaralandığı belirlendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çocuk kavgasına büyükler de katıldı, 4 kişi yaralandı

Öte yandan, kavganın çocuklar arasında başlayıp, ebeveynlerinin de karışmasıyla büyüdüğü belirlendi. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaya karışan şüphelilerin Bülent Ş. (48), Varlık G. (43), Tekin G. (48) ve Yılmaz Ş. (42) olduğu tespit edildi. Operasyon sonucu yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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