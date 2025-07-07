CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı

Çanakkale'de, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin bulunduğu otomobil kaza yaptı.

Kaza, saat 07.50 sıralarında Troya Caddesi'nde meydana geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin içinde bulunduğu 34 KUR 240 plakalı otomobil ile 17 AGJ 384 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında 17 AGJ 384 plakalı araç kaldırıma çıkarken, araçtaki bir kişi yaralandı. Ankara'ya gitmek için havaalanına giden İlgezdi'nin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. - ÇANAKKALE