CHP'li Tanrıkulu'ndan dikkat çeken açıklama: Narin'in faili ve neden öldürüldüğü belirsiz

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran öldürülmesine ilişkin görülen davada mahkeme anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve abi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken; Nevzat Bahtiyar'ı 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

CHP'Lİ TANRIKULU: FAİL VE ÖLÜM NEDENİ HALA BELİRSİZ

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından sonuçlanan Narin Güran cinayeti davasına ilişkin açıklama yaptı.

Failin kim olduğu ve Narin'in neden öldürüldüğü sorularının cevapsız kaldığını belirten Tanrıkulu, "Narin kızımızın kaybolduğunu öğrendiğim andan itibaren öncelikli olarak sağ bulunması umuduyla bedenine ulaşılması konusunda çaba içerisinde oldum. Maalesef Narin kızımızın cansız bedenine ulaşıldı ve bu gelişmeyle beraber yürütülen soruşturmada, 4 tutuklu şüphelinin dosyalarının ayrılması yönünde bir iddianame hazırlandı. Bu iddianamenin Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinin sonunda maalesef -süreç boyunca ifade ettiğim gibi- failin kim olduğu ve Narin'in neden öldürüldüğü sorularının yanıtı bulunamadı" dedi.

"TAKİPÇİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tanrıkulu ayrıca "Bugün verilen hüküm, kesin hüküm değil;çünkü istinaf ve Yargıtay aşamaları var. Asıl unutulmaması, gözden kaçırılmaması gereken nokta; tutuklu/tutuksuz şüphelilerle ilgili soruşturma sürecinin devam ediyor olduğudur. Dolayısıyla devam eden soruşturma sürecinde "Narin'i kim öldürdü?" "Narin neden öldürüldü?" sorularının yanıtı bulunana kadar gerçek adalet için takipçi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.