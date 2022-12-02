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Cezaevinden izinli çıktı bir günde 10 ayrı evi soydu

3. Sayfa Haberleri

Cezaevinden izinli çıktı bir günde 10 ayrı evi soydu Adana'da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp Bursa'da bir günde 10 ayrı evi soyan hırsızlık şüphelisi, 256 ayrı güvenlik kamerasını izleyip eşgalini belirleyen Bursa polisi tarafından yakalandı.

Cezaevinden izinli çıktı bir günde 10 ayrı evi soydu

BURSA - Adana'da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp Bursa'da bir günde 10 ayrı evi soyan hırsızlık şüphelisi, 256 ayrı güvenlik kamerasını izleyip eşgalini belirleyen Bursa polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesindeki Soğanlı, Alemdar, Sırameşeler, Küplüpınar, Fatih, Çiftehavuzlar, Çirişhane mahallelerinde son aylarda kapı kırmak sureti ile meydana gelen hırsızlık olaylarında yaklaşık 900 bin TL madi zarar meydana geldi. Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların yaşandığı bölgelerde yaklaşık 250 güvenlik kamerası ve KGYS kameraları takibe aldı. İncelemeler neticesinde polis, 10 farklı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarını, Adana'da yine hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp Bursa'ya gelen O.Ç.(36)'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Bu sabaha karşı hırsızlık polisi tarafından kaldığı mekanda yakalanan O.Ç. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevkedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Adana Bursa 3. Sayfa Haberler

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