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Cezaevinden firar etmişti! Bir ilin konuştuğu katil villada yakalandı

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Konya'da 4 ay önce hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra dönmeyip firar eden şahıs, yakalandığı villada kıskıvrak yakalandı.

Konya'da 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından hakkında müebbet ve 23 yıl hapis cezası olan cezasını çekerken 4 ay önce firar eden Abdullah Çokkaynar, saklandığı oğluna ait villada yakalandı.

Cezaevinden firar etmişti! Bir ilin konuştuğu katil villada yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 ay önce hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra dönmeyip firar eden ve hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından müebbet ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdullah Çokkaynar'ın bulunması için çalışma başlattı.

Cezaevinden firar etmişti! Bir ilin konuştuğu katil villada yakalandı

DUVARDAN ATLAYIP VİLLAYA GİRDİLER

Polis, yakalanmamak için sürekli adres değiştiren Çokkaynar'ın, Kozağaç Mahallesi Bilgehan Sokak'ta oğluna ait villada saklandığını belirledi. Gerçekleştirilen operasyonda, 3 metre yüksekliğinde bahçe duvarından atlayıp villaya giren polis, şüpheli Çokkaynar'ı yakaladı.

Abdullah Çokkaynar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Cezaevinden firar etmişti! Bir ilin konuştuğu katil villada yakalandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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