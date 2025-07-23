Cezaevinden Firar Eden Şahıs Aydın'da Yakalandı

Cezaevinden Firar Eden Şahıs Aydın'da Yakalandı
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Antalya'dan firar eden ve 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.K., Aydın'ın Efeler ilçesinde polis operasyonu ile yakalandı.

Antalya'da cezaevinden firar eden hakkında 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin yaptığı operasyon ile yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Hakkında Hırsızlık ve Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarından kesinleşmiş 22 yıl 11 ay hapis cezası bulunan ve 2025 yılı içerisinde Antalya Cezaevi'nden firar ederek Aydın'a geldiği değerlendirilen Ü.K. isimli şahsı takibe aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak yapılan operasyonda Ü.K. Efeler'de yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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